إعلامي يفضح المفتي المعزول عن ليبيا "الصادق الغرياني"





علق الإعلامي المصري نشأت الديهي، على تصريحات مفتي حكومة فايز السراج المعزول المقيم في تركيا " الصادق الغرياني"، الداعم للجماعات الإرهابية، على فتواه بجواز تفجير عناصر المليشيات في جنود الجيش الوطني الليبي " إباحة العمليات الإرهابية".





وعرض "الديهي" في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يذاع على قناة "ten" مقطع فيديو للمفتي المعزول وهو يقول: إن "التفجير في العدو في عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر وإرهاب العدو جائز شرعًا، وأن هناك البعض من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا يلقون بأنفسهم من خلف أسوار العدو ويضحون بأنفسهم من أجل اقتحام الحصون، لذلك لا إثم على المسلم إذا فعل ذلك بغية إيذاء عدوه".





وقال الديهي، في تعليقه على الفيديو: إن "هؤلاء هم من يفتون بالقتل والدم، هذا المفتي المعزل من قبل البرلمان الليبي، هو أحد أسباب استمرار الحرب الدائرة حتى الآن في ليبيا وما تشهده ليبيا من تدمير وقتل وموت لأبنائها، لعن الله من رمى بالناس في التهلكة من أجل تحقيق مصالح شخصية".



