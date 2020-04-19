"الغرياني" راعي القتل في ليبيا من عام 2011 إلى 2020





خرج مفتي حكومة فايز السراج المعزول الصادق الغرياني، في الساعات الأخيرة، عبر إحدى القنوات الإخوانية ليبيح العمليات الإرهابية وتفجير الشباب أنفسهم ضد قوات الجيش الوطني الليبي.





هذا ويُتهم "الغرياني" بأنه أكثر المحرضين على القتل بين الليبيين منذ أحداث عام 2011م، وطالبت شخصيات ليبية من مختلف التيارات بمحاكمته أو وضعه تحت حراسة مشددة بسبب دعوات القتل، التي يطلقها كلما ظهر في لقاء تليفزيوني.





وأكدت الشخصيات على أن "الغرياني" ومنذ عام 2011م لم يتوقف عن الحث على التقاتل، وزرع الفتن والكراهية باسم الدين، في حين لم تصدر عنه فتوى لبناء الإنسان.



