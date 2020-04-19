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إمارة القصيم تصدر قراراً بإنشاء وحدة كفاءة الإنفاق بالديوان

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
وجه أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بإنشاء وحدة كفاءة الإنفاق بديوان الأمارة وربطها بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وتكليف وليد بن عبدالله السعوي مشرفاً على الوحدة.

وشدد أمير المنطقة على أهمية مواصلة العمل على تحقيق كفاءة الانفاق بتميز وجودة عالية، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة ومنظومة عمل مؤسسي يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة، من خلال تنظيم العمل، ورفع كفاءة الأداء بديوان الإمارة، بما يتناسب مع حجم الأعمال المبتكرة في هذا الجانب مع المعطيات الحالية، وينسجم مع تحقيق الأهداف والرؤى.


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منطقة القصيم كفاءة الوضع الهادئ الديوان إمارة

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