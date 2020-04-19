الحكومة الإسبانية تقرر تمديد حالة الطوارئ

صرح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية بأنه سيتم تمديد حالة الطوراىء في البلاد حتى التاسع من مايو المقبل وذلك للحد من تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وقال سانشيز في تصريحات في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الإسبانية:"ما زلنا على الطريق وبالتالي ليس من الممكن رفع تدابير الاحتواء، اليوم سوف أحيل إلى رؤساء المجتمعات والكونجرس اقتراح تمديد حالة الطوارىء حتى 9 مايو المقبل".





وأضاف:"لن تكون التدابير الجديدة نفس سابقاتها، ووفقاً للخبراء يمكننا أن نخفف من حبس الأطفال اعتبارًا من 27 أبريل، ستكون هذه الرحلات محدودة وتخضع لشروط لتجنب العدوى".





واختتم سانشيز تصريحاته قائلاً:"يجب علينا تجنب الانتكاسات ولذلك لايجب علينا تخفيف الإجراءات المتبعة، نأمل أن نكون مستعدين للعودة إلى الوضع الطبيعي اعتبارًا من مايو المقبل، الدولة التي سنجدها لن تكون هي نفسها".



