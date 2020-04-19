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"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:56 م
الفتوة
الفتوة
لمياء علي
طرحت شركة "سينرجي" بوسترات مسلسل "الفتوة" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وظهر أبطال الفتوة على البوسترات بشخصياتهم التي يؤدونها خلال أحداث المسلسل.

وتفاعل الجمهور مع البوسترات بشكل كبير وأعربوا عن حماسهم الشديد لمشاهدة العمل خلال شهر رمضان المقبل 2020.

يشارك في البطولة بجانب النجم ياسر جلال، كل من مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى.
"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)
"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)
"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)
"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)
"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)
"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)
"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)
"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)
"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)
"سينرجي" تطرح بوسترات مسلسل "الفتوة" (صور)

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