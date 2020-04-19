رغم "كورونا".. زحام شديد لشراء الفسيخ والرنجة بأعياد شم النسيم (صور)

شم النسيم هو عطلة وطنية مصرية بمناسبة بداية فصل الربيع، يأتي دائما في اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي، ويعد شم النسيم عطلة يحتفل بها المصريون من كل الأديان، لذلك فهو يعتبر مهرجانا وطنيا.





ويحتفل المصريون بشم النسيم دائما بالخروج للحدائق العامة أو على النيل أو في حديقة الحيوان.





وترتبط الاحتفالات بأعياد شم النسيم بعدد من الأطعمة الذي يتم تناوله في هذا اليوم ويكون أساسها الفسيخ والرنجة والخس والبصل الأخضر، الترمس والبيض المسلوق الملون.





"شم النسيم في زمن الكورونا"





ولكن الاحتفال هذا العام مختلفا بعد وباء كورونا الذي اجتاح العالم، ووصل إلى مصر، مسجلا وفيات وإصابات، بالإضافة إلى تحذيرات الخبراء من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في شم النسيم ومخاوف انتقالها عن طريق التلامس.





"الإقبال علي شراء الفسيخ والرنجة رغم التحذيرات"





ورغم خطر كورونا لم يلتزم الناس بقرارات الحكومة بعدم تناول تلك الأطعمة، ووقفوا طوابير لشراء الفسيخ والرنجة بمحلات وسط البلد، حيث لا يحلو شم النسيم دون تجمعات الأحبة حول وجبة الفسيخ والرنجة.





كما أن المواطنين خلال عملية الشراء لم يلتزموا بقرارات منظمة الصحة العالمية بترك مسافة بين الشخص والأخر ووقفوا متلاصقين بجانب بعضهم.





"قرارات الحكومة لمنع التجمعات في يوم شم النسيم"





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار غدا الأثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم.





وأكد على أنه سيطبق عليه نفس الإجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وإيقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.





وطالب المواطنون بالتزام الحرص الشديد والابتعاد عن أي تجمعات، واقتصار الحركة على إطار محدود، مؤكدًا أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق نوع من الحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين.





"تحذيرات حول تناول الرنجه والفسيخ في زمن الكورونا"





وحذر الكثيرون من تناولهم لاحتوائها على الكثير من الميكروبات ولعدم إجهاد الجهاز المناعي للإنسان، خصوصا خلال الأزمة التي نمر بها الآن والخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.



