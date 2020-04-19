الاتحاد الأوروبي يخطط لاستكمال البطولات الأوروبية في أغسطس المقبل

كشفت وسائل إعلام عالمية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسعى لوضع خطة مناسبة من أجل استكمال بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وذلك بعد توقفهما بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن الاتحاد الأوروبي حدد تاريخ 7 أغسطس المقبل كموعد أولي لمباراة العودة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب الاتحاد معقل المان سيتي.





وأكدت الشبكة العالمية أن اليويفا حدد يومي 7 و8 أغسطس المقبل موعدًا لإقامة المباريات المتبقية من الدور ثمن نهائي في البطولة بينما ستكون مباريات الدور ربع النهائي بعدها بأسبوع.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا سوف تبدأ في شهر أكتوبر علمًا بأنها كانت سابقًا تبدأ دور المجموعات في شهر سبتمبر.





وأوضحت الشبكة العالمية أنه متبقى 4 مباريات من مباريات العودة في الدور ثمن نهائي البطولة وهي: مانشستر سيتي مع ريال مدريد وبرشلونة مع نابولي وبايرن ميونخ مع تشيلسي ويوفنتوس مع أولمبيك ليون.





وذكرت الشبكة العالمية أن مباريات الدور ربع النهائي سوف تقام في يومي 11 و 12 أغسطس ومباريات العودة ستقام في يومي 14 و 15 من الشهر ذاته أما مباريات ذهاب الدور قبل النهائي فستقام في يومي 18 أو 19 أغسطس في ستقام مباريات العودة في يومي 21 أو 22 أغسطس والمباراة النهائية ستقام في 29 أغسطس المقبل.