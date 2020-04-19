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سيناريوهات عودة الدوري الانجليزي

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
علي خلاف

يترقب عشاق ومحبو الدوري الانجليزي الممتاز عودة مسابقة البيرميرليج بعد توقفها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في إنجلترا.

 

سيناريوهات عودة الدوري الانجليزي

 

تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أحد أكبر الدوريات في العالم، دفع العديد من المتابعين للتساؤل حول ماهية بطل النسخة الحالية من بطولة البيرميرليج وهوا الأمر الذي أشارت إليه صحيفة تليجراف الإنجليزية.

 

وذكرت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن هناك عدة احتمالات فيما يتعلق بمستقبل استمرار مسابقة البيرميرليج حيث أوضحت أن أحد المقترحات التي سيتم طرحها على الطاولة هي إعطاء اللقب لفريق ليفربول و تأهيل فريقي ليدز وويست بروميتش من الدرجة الاولى الإنجليزية إلى مسابقة العام الجديد من الدوري الإنجليزي ورفع عدد الفرق إلى 22 فريقاً.

 

وتابعت الصحفية الإنجليزية بشأن الفرق المتأهلة للمسابقات الأوروبية أن من الوارد أن تحافظ الفرق الإنجليزية التي شاركت في النسخة الحالية من دوري الأبطال على أماكنها في الموسم القادم، مع إجراء منافسة بين الأندية الأخرى مثل ليستر سيتي ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون للحصول على مقعد إضافي في البطولة الأوروبية، بشرط الرجوع إلى الاتحاد الأوربي لكرة القدم لمعرفة رأيه في هذه القرارات المحتملة.

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