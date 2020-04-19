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مفاجأة.. جيوفينكو على أعتاب الدوري الإيطالي

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم

أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي بينفينتو الإيطالي، لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف موقف "فوتبول إيطاليا"، أن المدير الفني لفريق بينفينتو فيليبو إنزاجي، طلب من إدارة النادي التعاقد لاعب الهلال السعودي، سباستيان جيوفينكو، في الميركاتو الصيفي.

وكان جيوفينكو قد انضم إلى الهلال في 2019، قادماً من صفوف نادي اف سي تورنتو الأمريكي، بعقد يمتد حتى شهر ديسمبر عام 2021.

وشارك اللاعب مع الهلال في 19 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، أحرز خلالهم 9 أهداف، فيما صنع 7 آخرين.

الجدير بالذكر أن فريق بينفينتو قد ضمن التأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد توسيع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية إلى 20 نقطة.

فيما يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف.

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