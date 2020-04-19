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طريقة تنظيف الرنجة وتحضيرها لأفراد أسرتك (الخطوات الكاملة)

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
قبل تناول الرنجة يجب تنظيفها جيدا وهناك طرق عدة لتحضيرها لأفراد اسرتك لكي يتناولون رنجة شهية لذيذه، ومن هنا نقدم لكِ الخطوات الكاملة لمعرفة الطريقة الصحيحة لتنظيف الرنجة في المنزل قبل تناولها:

طريقة تنظيف الرنجة:
ازيلي رأس السمكة باستخدام سكين حاد.
افتحي الرنجة بالسكين من الجانب الذي يوجد به الزعانف.
تخلصي من جميع الأمعاء الداخلية للرنجة وتنظيفها بشكل جيد واتركي البطارخ.
انزعي الجلد الخارجي للرنجة من الأعلى غلى الأسفل.
تخلصي من الشوك الداخلي

وبعد التنظيف الجيد للرنجة عليك طبخها للتخلص والتقليل من البكتيريا التي تضر بالمعدة، عن طريق اتباعك الخطوات التالية:

المقادير:
عدد 2 سمكة رنجة.
2 ثمرة من الطماطم.
بصلة صغيرة الحجم.
2 ثمرة من الفلفل الأخضر.
القليل من الزيت.
القليل من الطحينة.

الطريقة:
- تنظيف الرنجة بالطريقة المذكورة أعلاه
- تقطيع الرنجة إلى شرائح صغيرة الحجم.
- ضعي حلة بها زيت على النار واتركيه ليسخن
- قلبي بها البصل حتى يصل لونه ذهبيا.
- اضيفي الفلفل الأخضر مع التقليب جيدا
- اضيفي الطماطم وقلبي حتى تنضج المكونات معا
- ضعي الرنجة المقطعة وقلبي لمدة 5 دقائق.
- قدميها مع البصل الأخضر والجرجير والخص والخيار والطماطم وكل الخضراوات التي تفضلينها.

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