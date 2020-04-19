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"المركزي اللبناني" ينشر بيان بشأن ألية سداد قيمة التحويلات الإلكترونية

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:02 م
مصرف لبنان المركزي
مصرف لبنان المركزي
كشف  مصرف لبنان المركزي، عن أن القرار الوسيط المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية "جاء بناء على طلب هذه الشركات ولتسهيل خدمة الزبائن".


وأضاف المصرف ، إن "عمليات تسديد قيمة التحويلات الالكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية، يجب أن تتم بسعر السوق في يوم التسديد مهما كان السعر، وليس بحسب سعر مثبت، وكل ما يتم تداوله عن تثبيت سعر الصرف لتسديد التحويلات الالكترونية بالليرة غير صحيح".

كان حاكم مصرف لبنان أصدر قبل أيام قرارا نص على أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق.

 

وختم المصرف المركزي بيانه اليوم الأحد، قائلا: "تذكير أن بامكان العملاء الراغبين بالحصول على نقد بالدولار الأميركي، استعمال الحسابات الخاصة التي تم فتحها في المصارف لهذه الغاية".

وأشار إلى أنه كان قد أصدر تعميما "في ما خص حرية التصرف بالأموال الواردة والجديدة أو fresh money".

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مصرف لبنان المركزي التحويلات المصرفية

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