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الرنجة المقلية.. المقادير وطريقة التحضير (وصفة سهلة)

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
قبل تناول الرنجة المقلية يجب تنظيفها جيدا وهناك طرق عدة لتحضير الرنجة لأفراد اسرتك لكي يتناولون رنجة شهية لذيذه، ومن هنا نقدم لكِ الخطوات الكاملة لمعرفة الطريقة الصحيحة وطريقة عمل الرنجة القلية:

طريقة تنظيف الرنجة:
ازيلي رأس السمكة باستخدام سكين حاد.
افتحي الرنجة بالسكين من الجانب الذي يوجد به الزعانف.
تخلصي من جميع الأمعاء الداخلية للرنجة وتنظيفها بشكل جيد واتركي البطارخ.
انزعي الجلد الخارجي للرنجة من الأعلى غلى الأسفل.
تخلصي من الشوك الداخلي

وبعد التنظيف الجيد للرنجة/ إليك طريقة عكل الرنجة المقلية، عن طريق اتباعك الخطوات التالية:

مقادير الرنجة المقلية
2 سمكة رنجة.
كوب من الدقيق.
2 بيضة.
كوب من البقسماط.
كوب من الزيت.

طريقة تحضير الرنجة المقلية
- قطعي الرنجة إلى شرائح طولية.
- ضعي الرنجة في الدقيق، قم البيض المخفوق بالملح والفلفل، ثم بعد ذلك ضعيها في البقسماط.
- احضري مقلاة واسعة وضعي بها الزيت ويترك حتى يسخن.
- اقلي الرنجة بها حتى نحصل على اللون الذهبي، وترص في طبق التقديم وتزين بالبقدونس والبصل الأخضر.

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