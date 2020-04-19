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سيرين عبد النور تعلن عن مفاجأة من العيار الثقيل مع أحمد فهمي في رمضان 2020

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:14 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
لمياء علي
فجرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها وأعلنت عن انطلاق برنامجها الجديد الذي ستقدمه مع الممثل أحمد فهمي خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت سيرين عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات : رمضان يجمعنا" على MBC، وهالسنة، "سهرانين - معاكم بالبيت"، البرنامج الترفيهي اليومي المباشر، من تقديم الزميل أحمد فهمي وأنا... يتضمّن مسابقات وجوائز ولقاءات مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، وكمان فقرة "أنغامي" الموسيقية. إن شاء الله يعجبكم! رمضان كريم عليكم جميعاً ".

ومن المنتظر ان تطل سيرين أيضا خلال شهر رمضان بمسلسل دانتيل مع مجموعة من الممثلين السوريين واللبنانيين منهم محمود نصر سارة ابي كنعان زينة مكي وغيرهم.

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