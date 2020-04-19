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الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أنهى النادي الأهلي الاتفاق مع نادي إنبي بشأن صفقة مفاجأة بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي لضمه في الصيف القادم.

 

وأبدى محمود جاد موافقته على الانضمام لصفوف القلعة الحمراء في الصيف القادم ولكن طالبهم بإنهاء الاتفاق مع إدارة إنبي.

 

واتفق نادي إنبي مع إدارة الأهلي على تأجيل صفقة انضمام جاد للفريق الأحمر لمدة موسم واحد نظرا لحاجة الفريق البترولي له في الموسم القادم.

 

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