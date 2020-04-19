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ظهور 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمستشفى حائل

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت منطقة حائل، تسجيل ظهور 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد رصد حالة مقيم من الجنسية المصرية يعمل في مستشفى خاص، وانتقلت العدوى إلى زملائه بالعمل.

وبهذا ارتفع عدد الإصابات المُسجلة في منطقة حائل إلى 7 حالات.

وكشفت مصادر، أن الحالات المصابة هي لمواطنة سعودية ولمقيمين من الجنسيتين المصرية والهندية، بجانب مقيمة من الجنسية الهندية.

وأغلقت صحة حائل، المستشفى احترازيًا لإجراء عمليات تعقيم، وفحص العاملين بالمستشفى الذين خالطوا الحالة المصابة.

ويذكر أن قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 9362 حالة.

وأضاف متحدث الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، أن المصابين الجدد 83% أجانب، و17% سعوديين.

وبين المتحدث أن المملكة سجلت 5 حالات وفاة جديدة، 4 منها في مكة، وواحدة في جدة.

وذكر أن إجمالي إصابات كورونا 9362 حالة بينها 7567 حالة نشطة منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

أوضح متحدث وزارة الصحة: "سجلنا في المملكة ١٠٨٨ حالة مؤكدة جديدة، موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و٨٣٪ لغير السعوديين".

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصًا على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

ودعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.

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