ظهور 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمستشفى حائل

وبهذا ارتفع عدد الإصابات المُسجلة في منطقة حائل إلى 7 حالات.





وكشفت مصادر، أن الحالات المصابة هي لمواطنة سعودية ولمقيمين من الجنسيتين المصرية والهندية، بجانب مقيمة من الجنسية الهندية.





وأغلقت صحة حائل، المستشفى احترازيًا لإجراء عمليات تعقيم، وفحص العاملين بالمستشفى الذين خالطوا الحالة المصابة.



