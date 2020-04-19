مقادير وطريقة تحضير سلطة الرنجة

هناط العديد من الأشخاص يفضلون تناول الرنجة عبارة عن سلطة، ولكن لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتحضيرها، لذا اتبعوا الخطوات التالية لتحضير سلطة الرنجة في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة:





مقادير سلطة الرنجة

2 سمكة رنجة مدخنة.

قطعة من البطارخ.

نصف كوب من الطحينة.

ربع كوب من الزيت.

بصل أخضر.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1/2 ملعقة صغيرة من الشطة.





طريقة تحضير سلطة الرنجة

- تنظيف الرنجة وتقطيعها إلى قطع متوسطة

- احضار الخلطات الكهربائي وضعي به الرنجة المقطعة

- ضيفي التوابل من السطة والكمون والبصل الاخضر والزيت والليمون وقليل من الخل

- ضعي الصحينة للمكونات السابقة واخلطيهما معا.