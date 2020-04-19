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مقادير وطريقة تحضير سلطة الرنجة
الأحد 19/أبريل/2020 - 06:07 م
هناط العديد من الأشخاص يفضلون تناول الرنجة عبارة عن سلطة، ولكن لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتحضيرها، لذا اتبعوا الخطوات التالية لتحضير سلطة الرنجة في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة:
مقادير سلطة الرنجة
2 سمكة رنجة مدخنة.
قطعة من البطارخ.
نصف كوب من الطحينة.
ربع كوب من الزيت.
بصل أخضر.
2 ملعقة كبيرة من الخل.
1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.
2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
1/2 ملعقة صغيرة من الشطة.
طريقة تحضير سلطة الرنجة
- تنظيف الرنجة وتقطيعها إلى قطع متوسطة
- احضار الخلطات الكهربائي وضعي به الرنجة المقطعة
- ضيفي التوابل من السطة والكمون والبصل الاخضر والزيت والليمون وقليل من الخل
- ضعي الصحينة للمكونات السابقة واخلطيهما معا.
- ضعي الخليط في طبق التقديم ورشي عليه عصير ليمون وقدميها لأفراد اسرتك.
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