أمريكا تستعين بتكنولوجيا إماراتية لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)





أعلنت ولاية نيفادا الأمريكية عن حصولها على مواد تقنية متقدمة من مجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها "جيم مورين".





وقال المتحدث باسم لجنة الاستجابة والإغاثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في نيفادا: إن هذه المواد التقنية من شأنها تسهيل إجراء دراسة مبتكرة حول التسلسل الجيني لفيروس كورونا، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".





وأضاف المتحدث: كما ستساعد في إطلاق أول مختبر حديث بقدرات معالجة فائقة لإجراء أعداد كبيرة من الفحوص الخاصة بالفيروس وستعزز من قدرات الولاية على إجراء مزيد من البحوث، بهدف تقليص أثر الفيروس على المواطنين الأمريكيين وزوار الدولة خلال فترة الأزمة الحالية.

وأكد حاكم ولاية نيفادا الأمريكية، عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية، وعبر عن تقديره للتعاون القائم مع الإمارات في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.



