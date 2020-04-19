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اطلاق تطبيق للتليفون المحمول مجانا للحد من انتشار كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أطلقت الشركة التفاعلية للخدمات الرقمية الأردنية، منصة وتطبيقا للتليفونات المحمولة مجانا لتتبع الملامسة، باستخدام تقنيات متعددة لتتبع موقع المستخدم، وتوفير بيانات لتحديد الأماكن الموبوءة، والأشخاص المخالطين، والمحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتم اطلاق التطبيق " كمصدر مفتوح" لتستفيد منه الحكومات والجهات المختصة العالمية والمحلية "مجانا"، في إطار الجهود لمواجهة تحديات انتشار الفيروس الذي يعد جائحة عالمية.

وقال الرئيس التقني للشركة، أحمد السنتريسي في بيان صحافي اليوم الاحد، إن التطبيق بالرغم من أنه ليس للاستخدام الفردي، إلا أنه يحافظ على خصوصية المستخدمين ويحترم موافقتهم في حال تم تتبعهم.

وأضاف إن القائمين على الشركة، حرصوا على إظهار بيانات للأماكن المكتظة، وليس تتبع الأشخاص بصفة محددة، مشيرا الى أن أهم ميزات التطبيق عالميا، أنه لا يحد فقط من انتشار الفيروس، بل ويتيح تتبع الحالات المعزولة، وإشعار الجهات المختصة في حال تم خرق العزل.

وأعرب السنتريسي، عن اعتزازه باستطاعة شركة أردنية بناء مثل هذه المنصة الالكترونية، بأعقد اللغات البرمجية، وتبسيطها قدر المستطاع، لتتم الاستفادة منها، من قبل الجهات المعنية بسهولة وسرعة.

واوضح انه تم بناء هذه المنصة في وقت قياسي، وخلال خمسة أيام فقط، وبسواعد أردنية. 

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فيروس كورونا تطبيق كورونا تحديد الملامسة انتشار كورونا

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