رئيس حزب "المصريين": تعديلات قانون الطوارئ تستهدف الحفاظ على حياة المواطنين

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أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مصر تمر بمرحلة شديدة الخطورة بسبب وباء فيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي هذا الأمر جيدًا ولذلك اتخذ قرارًا بعدة تعديلات في قانون الطوارئ.



وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، أن هذه التعديلات على قانون الطوارئ جاءت في الوقت المناسب وموفقة بكل تأكيد بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع والتي تستهدف الحفاظ على حياة المواطنين المصريين، مؤكدا أن المصريين يقفون خلف قيادتهم السياسة في كل خطوة وقرار في ظل وباء يجتاح العالم في مرحلة مريرة؛ لأنهم على ثقة تامة بأن القيادة السياسية لا تتخذ قرارًا إلا في الصالح العام ويثقون ثقة عمياء أن جميع قرارات القيادة السياسية تكون في صالحهم وفي سبيل الحفاظ على حياتهم وسلامتهم.



وأضح رئيس حزب "المصريين"، أن مصر والمصريين يقدرون مجهودات الدولة والحكومة والرئيس السيسي في المرحلة الراهنة، والتي حققت فيها الدولة نجاحًا مبهرًا يُشيد به العالم أجمع وخاصة منظمة الصحة العالمية، مثنيًا على الشفافية والصراحة المطلقة التي تتعامل بها الدول خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.



وأشار إلى أن هذه المرحلة زادت من ثقة الشعب في الحكومة بعد الطريقة الرائعة التي تتعامل بها فيما يخص جائحة كورونا المستجد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي اتخذ اللازم في قراره الأخير فيما يتعلق بتعديلات الطوارئ.



أعلى معدل لوفيات كورونا



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.



3032 إصابة بـ"كورونا"



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





