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الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:18 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق هو المنوط بتحديد الأسماء التي من المقرر أن يتعاقد معها الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" عبر فضائية "النهار": من الصعب  التعاقد مع صالح جمعة في حالة استغناء الأهلي عنه، قد يكون كارتيرون غير مقتنع به مثل فايلر، ولن يفرض أي لاعب على الجهاز الفني".

وخرج صالح جمعة من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي منذ قدومه مطلع الموسم الحالي وذلك بسبب تراجع مستواه الفني بالإضافة الى عدم إلتزامه بتعليمات الجهاز الفني. 

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