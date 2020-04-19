كاريكاتير كاريكاتير Advertisements كاريكاتير.. ما لا تعرفه عن الإخواني الصادق الغرياني "سفاح" الإفتاء في ليبيا الأحد 19/أبريل/2020 - 06:18 م Advertisements شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية ليبيا سفاح الغرياني أخبار تهمك قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا منذ يوم صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي منذ حوالي 21 ساعة أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية منذ حوالي 5 ساعات الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو) منذ حوالي 22 ساعة عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي منذ حوالي 19 ساعة الأهلي يغري الإسماعيلي للموافقة على بيع باهر المحمدي منذ حوالي 4 ساعات تصريح مهم لوزير التعليم بشأن شكاوى صعوبة استخدام التكنولوجيا في إجراء البحث منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك ويوجه رسالة نارية لمرتضى منصور منذ أقل من ساعتين 11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد منذ يوم توتنهام وريال مدريد يقتربان من الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل منذ ساعة و 12 دقيقة عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني منذ حوالي 3 ساعات أستاذ سموم يوضح الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات موقف فايلر النهائي من ضم كينو منذ يوم الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية منذ 34 دقيقة تطور جديد في ملف رمضان صبحي مع الأهلي منذ حوالي 4 ساعات موضوعات متعلقة دعوات لإيقاف مفتي ليبيا المعزول لتحريضه على العنف مفتي ليبيا المعزول يُحرض على الجيش دفاعاً عن الدولة "المدنية" مفتي ليبيا المعزول يحرم الحج والعمرة فتاوى مثيرة لمفتي حكومة السراج تدعو إلى العنف والقتل بين أبناء الوطن بواسطة الأدلة.. "الغرياني" عميل لدى قطر وتركيا "الغرياني" راعي القتل في ليبيا من عام 2011 إلى 2020