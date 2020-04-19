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توتنهام يخطط لضم نجم ريال مدريد

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:23 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة توتنهام الإنجليزي دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في ريال مدريد الإسباني وذلك من أجل الحصول على خدمات المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن توتنهام الذي يقوده المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب في تدعيم صفوف دفاعه في الموسم المقبل بالنجم البرازيلي ميليتاو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من الممكن أن يرحل ميليتاو عن صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل على سبيل الإعارة وذلك في ظل اعتماد زيدان على راموس وفاران بشكل دائم ومستمر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن توتنهام يسعى إلى التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في ظل التوقعات برحيل البلجيكي فيرتونخن عقب نهاية الموسم الحالي.

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