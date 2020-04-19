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أحمد سعد يغني مع نجوم الفن والرياضة في كليب "خليك في البيت" (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:23 م
أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد رمضان متولي

طرحت شركة "مزيكا" والفنان أحمد سعد على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، فيديو كليب جديد بعنوان "خليك فى البيت" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع طه الحكيم ومن إخراج مصفى فؤاد.

 

الكليب تم تصويره فى فيلا أحمد سعد وتم عمل الاحترازات الوقائية من خلال فريق التصوير.

 

وشارك فى تصوير الكليب عدد كبير من النجوم وذلك أثناء تواجدهم فى منازلهم وهم عمرو سعد وهانى رمزى وعمرو يوسف وبيومى فؤاد ومى سليم ورحاب الجمل وتوتا و أوس أوس ونجوم كرة القدم عصام الحضرى وأحمد حسن ومحمود كهربا وأيضا المهندس هشام الجزار العضو المنتدب لشركة "مزيكا" كما شارك أيضا الأطفال جودى أحمدسعد وأحمد احمد سعد وإيمى محمود الباز ومنير محمود الباز وانس جمال فاروق ويونس إسلام الشكشاكي.

 

وتقول كلمات "خليك فى البيت":

 

الوقت خلاص مش مستحمل تاني إستهتار .. مستقبل جاي متوقف على حبة إصرار

 

خليك في البيت وده أحسن ليا وليك .. خليك في البيت ده قرار مش بس شعار

 

خليك في البيت ... خليك في البيت

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