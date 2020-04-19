حملة أمنية مكبرة لعودة الانضباط لمدينة دسوق بكفرالشيخ (صور)

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قامت حملة مكبرة بمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، برفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، الميدان وشارع سعد شوارع متفرقة من المدينة وعلى أوقات متفرقة من اليوم وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقي.



وأسفرت الحملة عن 123 محضر إشغال، 370 إشغالات تم رفعها، 500 مضبوطات متنوعة، 37 اعلانات، 10 نقل بطىء، 4 محاضر نظافة، ومازالت الحملة مستمرة بأوقات مختلفة وعلى مدار اليوم صباحا ومساءا وذلك لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام.



وأكد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.



كما تم القيام بحملة على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.



وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 13 محضر مخالفات متنوعة لحوم مكشوفة وعدم اعلان عن اسعار ووزن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



وتشكلت الحملة من المقدم محمود الطيب وكيل المرافق بكفر الشيخ، نائب رئيس المركز والمدينة، السيد شنقار، رئيس حى جنوب وليد فاروق والإشغالات والمتابعة الميدانية والغلق الادارى، وفريق عمل من مفتشى تموين بندر دسوق والصحة والطب البيطري والبيئة والرخص مرافق دسوق.



في السياق ذاته، فقد كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار رفع كفاءة النظافة في جميع شوارع كفرالشيخ، واستغلال وقت الحظر لأعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الشوارع.



كما وجه بالحفاظ الدائم على أعمال التطهير في المنافذ الحدودية، مع تطهير وتعقيم جميع السيارات، بما في ذلك البضاعة المحملة، والأغراض الشخصية للركاب، مع توقيع الكشف الحراري على جميع الوافدين عبر منافذ كفرالشيخ، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.