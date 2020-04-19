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''إحنا قدها'' أوبريت يجمع دنيا بطمة وأحمد زاهر وأيمن زبيب (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:25 م
دنيا بطمة
دنيا بطمة
أحمد رمضان متولي

شاركت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، في أوبروت عربي تحت عنوان، "إحنا قدها"، تحت إدارة زوجها المنتج البحريني، محمد الترك، تناول موضوع الحجر المنزلي الذي فُرِض على مواطني أغلب الدول العربية بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

 

وبعد غياب دام لأشهر عن الساحة الفنية، عادت بطمة لتشوق جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، بالترويج لعملها الجديد، الذي عرف مشاركة العديد من مشاهير العالم العربي، أبرزهم الممثل أحمد زاهر والمغني اللبناني أيمن زبيب.

 

وحقق الأوبريت الغنائي نسبة مشاهدة وصلت لـ 113 مشاهدة في ظرف 18 ساعة، وجاءت أغلب التعليقات من جمهور دنيا بطمة، الذي أثنى على غنائها باللهجة اللبنانية، وهنأها على عودتها للساحة الفنية.

 

"احنا قدها" من تأليف الشاعر عماد الأسعد و ألحان أحمد زعيم و توزيع حمزة الغازي ومن إنتاج "إعمار ميوزيك تي في"، وشارك في الأوبريت، المغني المغربي، سامي باي، وخريج برنامج "عرب أيدول" الفلسطيني أمير دندن، والسوري مراد ملحم واللبنانية شراز  والعراقيين ماهر أحمد وعمار الكوفي  .

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