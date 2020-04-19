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الأربعاء.. أصاله تستقبل رمضان بحفل "أون لاين "

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:31 م
أصالة
أصالة
الفجر الفني
الجمهور المصري والعربي على موعد مع الفنانة أصاله في حفل غنائي مميز احتفالاً بشهر رمضان المبارك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء علي الصفحة الرسمية الخاصة بها.

يأتي هذا الحفل إهداء من اصالة لجمهورها العريق في مصر والشرق الاوسط لتشاركهم أولي ليالي رمضان، وقررت أن يذاع هذا الحفل اونلاين نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس الكورونا.

تقوم الفنانة أصالة بإحياء الحفل بغناء أشهر أغاني رمضان ومجموعة من أشهر الأغاني الرمضانية، من بيتها وسط عائلتها.

كما أعلنت الفنانة اصالة عن التبرع باجرها المادي لجمعية أهل مصر لمساعدتها في حملتها للتصدي من فيروس كورونا، الحفل من تنظيم شركة POD.

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