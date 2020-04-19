ريهام عبدالحكيم تنتهي من ألبوم "أعمل اللي عليك"

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انتهت الفنانة ريهام عبد الحكيم، من الانتهاء من ميني البوم يضم اغاني ديني اجتماعي واول نزوله شهر رمضان الكريم.



ويتضمن الألبوم ٥ اغاني منها "اعمل اللي عليك، احلي دعوه،لو حد ظلمك، والالبوم من

كلمات احمد عبد المنعم واحمد شتا والحان وليد منير وتوزيع مودي منير ومكساج اسامه كمال واسلام غلاب وتوزيع شركه اي فاز واشراف عام هيثم عبد العزيز شاكر.





ومن المتوقع أن تتوالي مفاجآت ريهام عبد الحكيم، وخاصة أنها تستعد لألبومها الجديد وقامت بتسجيل عدد كبير من أغانيه ومن المقرر أن تعلن عنه خلال الفترة المقبلة.