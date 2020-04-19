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أحمد خالد صالح عن نجوم الفتوة: "اتبسط واتعلمت من الشغل معاهم"

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:36 م
احمد خالد صالح
احمد خالد صالح
ولاء عبد الناصر



يحرص الفنان أحمد خالد صالح على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور خاصة من يومياته الخاصة، على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام".


ونشر أحمد خالد صالح عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له ظهر فيها برفقة كلا من أحمد صلاح حسني، ياسر جلال.


وعلق أحمد خالد صالح على الصورة قائلاً "اتبسط و اتعلمت من الشغل معاهم، طبعاً القعدة دي قبل الأيام الي احنا فيها دي ربنا يخرجنا منها علي خير. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين"

يذكر أن مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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