أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ضيوف شرف مسلسل "لعبة النسيان"



وانضم مؤخراُ الفنان احمد صفوت ليقدم شخصية محورية خلال الأحداث، ليكون بديل الفنان احمد فهمي الذي اعتذر عن استكمال العمل، لاسيما أنه صور يومًا واحدًا فقط، ثم عاد للبنان ليصور مشاهده في مسلسل "أسود فاتح" مع اللبنانية هيفاء وهبي، ولسوء الحظ علقت جميع البلدان الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي جعلت أحمد فهمى لم يتمكن من العودة لمسلسل "لعبة النسيان" ليكون أحمد صفوت منقذًا للعمل.



وفى نفس السياق انسحب المخرج هاني خليفة من استكمال تصوير مسلسل "لعبة النسيان" وذلك بعد تصوير 40% من الأحداث، ما جعل صناع العمل يستعينون بمخرج آخر وهو أحمد شفيق الذى بدأ بالفعل تصوير العمل، كما أسند القائمون على المسلسل الوحدة الثانية للمخرج تامر عشرى.



مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.





تشارك الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني المقبل من خلال بطول مسلسل "لعبة النسيان"، وحرص صناع المسلسل على تواجد عدد من ضيوف الشرف في العمل، وأبرزهم الفنانة أسماء ابو اليزيد وأحمد حاتم، وغيرهم، ويشهد المسلسل ثاني البطولات المطلقة لـ دينا الشربيني بعد مسلسل "زي الشمس" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.