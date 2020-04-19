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دينا تهنئ جمهورها بمناسبة عيد القيامة المجيد

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:47 م
دينا
دينا
ولاء عبد الناصر
تحرص الراقصة دينا على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر دينا فيديو كتهنئة لجمهورها بمناسبة عيد القيامة المجيد، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة قائلة "كل سنة وكل حبايبي طيبين وبخير".

ولدت دينا في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة، وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين وقررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك، بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر.

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