Advertisements

ضبط مجموعة من الأشخاص لتعليقهم لافتات مسيئة لبعض النواب

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مجموعة من الأشخاص، قاموا بتعليق لافتات بشكل غير شرعي مسيئة لبعض أعضاء مجلس النواب لصالح منافسين لهم.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة.

مبادرة كلنا واحد
وفي سياق متصل، واصلت مديريات الأمن بوزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها وزارة الداخلية، بدءًًا من مطلع الشهر الحالي لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور.

وتقام المبادرة في عدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور وأولاد عبدالله العثيم وهايبر الشرقية وهايبر بلس وعيد لبيب خير بلدنا والعابد وأسواق فتح الله وأسبنس وكازيون وخير زمان وأولاد رجب وراية والفرجاني والمحلاوي وهايبر وان وأوسكار وأكسبشن والشرق) بإجمالي 18 سلسلة بـ776 فرعا على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة (أرما والوليلي والمتحدة وزمزم ودومتي والعابد للحوم المجمدة وشاي العصاري وريحانة ومارين فودز للحوم المجمدة وجاردينو "الصعيد لصناعة المركزات").

وتتوفر  السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية اضغط هنا.

وانطلقت المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

توافر السلع بشكل دائم
وتتضمن المبادرة توافر السلع بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها من دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.
وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

من ناحيتها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين.

وجهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى إنتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لافتات مسيئة بوابة الفجر النواب الفجر

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ يوم

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ 13 دقيقة

فايلر يحسم موقف الثلاثي المعار

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم لوزير التعليم بشأن شكاوى صعوبة استخدام التكنولوجيا في إجراء البحث

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعتين

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك ويوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد في ملف رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ سموم يوضح الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن الأسد التوجولي "لابا كودجو" صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

06:07 م

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

03:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم