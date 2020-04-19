ضبط مجموعة من الأشخاص لتعليقهم لافتات مسيئة لبعض النواب

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مجموعة من الأشخاص، قاموا بتعليق لافتات بشكل غير شرعي مسيئة لبعض أعضاء مجلس النواب لصالح منافسين لهم.





وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة.





مبادرة كلنا واحد

وفي سياق متصل، واصلت مديريات الأمن بوزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها وزارة الداخلية، بدءًًا من مطلع الشهر الحالي لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور.





وتقام المبادرة في عدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور وأولاد عبدالله العثيم وهايبر الشرقية وهايبر بلس وعيد لبيب خير بلدنا والعابد وأسواق فتح الله وأسبنس وكازيون وخير زمان وأولاد رجب وراية والفرجاني والمحلاوي وهايبر وان وأوسكار وأكسبشن والشرق) بإجمالي 18 سلسلة بـ776 فرعا على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة (أرما والوليلي والمتحدة وزمزم ودومتي والعابد للحوم المجمدة وشاي العصاري وريحانة ومارين فودز للحوم المجمدة وجاردينو "الصعيد لصناعة المركزات").





وتتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية اضغط هنا.





وانطلقت المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.





توافر السلع بشكل دائم

وتتضمن المبادرة توافر السلع بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها من دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

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وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.





من ناحيتها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين.



