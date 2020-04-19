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من أعماق البحار رامز أمير يتسائل عن الكورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:52 م
رامز أمير
رامز أمير
نادين نجدي
نشر الفنان رامز أمير، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكان في الصورة يغوص داخل مياه البحر، وعلق على الصورة قائلًا:"دلوقتى الصيف قرب وانا فى سؤال هيجننى•• هو فيروس كورونا بيعيش فى المية المالحة؟!".

وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلًا:"لا، مية البحر بتقتلوا، ومية المسبح فيها كلور كمان بتقتله"، وكتب معجب آخر:"هو مش بيعيش في المية أصلًا"، وقال آخر:"مش دي المشكلة، المشكلة بتبقى في زحمة الشاطئ".

يشارك الفنان رامز أمير، في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة الذي سيعرض في رمضان المقبل، الذي تدور أحداثه حول حياة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، ويتناول الكثير عن حياته الشخصية، وبالعمل.

يشار أن المسلسل من إنتاج شركة سينرچي للإنتاج الفني، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، رامز أمير، عابد عناني، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، أحمد وفيق، دينا فؤاد، والكثير من النجوم.
من أعماق البحار رامز أمير يتسائل عن الكورونا
من أعماق البحار رامز أمير يتسائل عن الكورونا

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