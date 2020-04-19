من أعماق البحار رامز أمير يتسائل عن الكورونا



يشارك الفنان رامز أمير، في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة الذي سيعرض في رمضان المقبل، الذي تدور أحداثه حول حياة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، ويتناول الكثير عن حياته الشخصية، وبالعمل.



يشار أن المسلسل من إنتاج شركة سينرچي للإنتاج الفني، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، رامز أمير، عابد عناني، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، أحمد وفيق، دينا فؤاد، والكثير من النجوم.

وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلًا:"لا، مية البحر بتقتلوا، ومية المسبح فيها كلور كمان بتقتله"، وكتب معجب آخر:"هو مش بيعيش في المية أصلًا"، وقال آخر:"مش دي المشكلة، المشكلة بتبقى في زحمة الشاطئ".