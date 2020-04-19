محافظ أسيوط يكشف حجم إنتاج المحافظة من القمح (فيديو)



وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن المحافظة بها 241 ألف فدان مزروعين قمح، وهو ما يوفر محصولا كبيرا يصل لـ 650 ألف طن قمح.



وفي وقت سابق، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد بدء حصاد محصول القمح بقرية رفاعة الطهطاوي بمركز أبنوب التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020 بمختلف قرى ومراكز المحافظة.



والتقى المحافظ المزارعين الذين أشادوا بجودة المحصول هذا العام وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 240 ألفا و909 أفدنة بمختلف القرى والمراكز بزيادة كبيرة عن العام الماضي مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض المزارعين بقرية رفاعة الطهطاوى.



كما قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مساء أمس السبت حملة مكبرة لرش وتطهير شوارع وميادين حي شرق وغرب مدينة أسيوط بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة ووحدة الكنس الآلي وذلك خلال وقت الحظر وبمصاحبة سيارة إذاعة الأغاني الوطنية ضمن خطة المحافظة لتطهير ورش المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها، على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقي المنشأت الحكومية والعامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.



شدد الدكتور عصام سعد محافظ أسيوط، على أن التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أمر مرفوض تماما وسيتم التعامل بقوة وحزم مع المخالفين في إطار القانون، مضيفا: "لن نسمح بالمساس بأمن مصر الغذائي".