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جهاز أكتوبر: غمر الحدائق بالمياه لمنع استغلالها بشم النسيم

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:21 م
مدينة أكتوبر
مدينة أكتوبر
أحمد الشيخ

أصدر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، توجيهات بغمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة التجمعات غدًا الإثنين فى أعياد شم النسيم ومنع استغلال المواطنين لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

ووجه رئيس الجهاز  رؤساء الأحياء وادارة الامن والزراعة والنظافة  والأجهزة التنفيذية بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة بنطاق الأحياء. 

وأكد على تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها حفاظًا على صحة المواطنين.

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