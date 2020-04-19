Advertisements

بعد الحجر الصحي.. توفير ماكينات ATM متنقلة للمواطنين بكفر جعفر بالغربية

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
أعلن بنك مصر منذ قليل، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أنه سيتم الدفع بسيارة محمل عليها 2 ماكينة سحب آلي ATM متحركة لأهل قرية كفر جعفر، ابتداءًا من يوم الخميس القادم 234 لصرف المرتبات والمعاشات الخاصه بهم.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قد أعلن عن فرض عزل صحي على 800 منزل بقرية كفر جعفر مركز بسيون، بإجمالى 13 ألف مواطن، بعد ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية.

وأعلنت مديرة الصحة، عن إجراء فحص شامل لسكان هذه المنازل وسحب عينات منهم لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، وإجراء تطهير شامل للقرية ومنازل المخالطين ومنازل الحالات المصابة والمصالح الحكومية بالقرية باستخدام الكلور والمطهرات.

وقرر محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، فرض عزل كامل للقرية بعد إصابة 12 حالة بفيروس كورونا، مع فرض كردونات صحية وتنبيه أهالي القرية بعدم الاقتراب أو الوصول إلى تلك المنطقة.

كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة بتقديم كافة الخدمات الصحية وعمل حصر شامل وفحوص طبية متعددة لجميع الأشخاص المخالطين لتلك الحالات.

وأشار محافظ الغربية في تعليماته إلى أهمية توفير كافة السلع الغذائية والمواد الأساسية والمستلزمات الطبية من ماسكات وكواشف حرارية وقفازات أيدي لتوزيعها على الأسر والعائلات القرية فضلا عن تطبيق قواعد عدم الزحام والتكدس فى الأسواق الشعبية وأمام أبواب المؤسسات والمصالح الحكومية لتأمين أرواح المواطنين

وكانت الإدارة الصحية بمركز بسيون بمحافظة الغربية قد أعلنت  عن ارتفاع الحالات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 12 حالة.

وطالب الإدارة الصحية ببسيون الأهالي الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا الضرورة القصوى، مع ضرورة تطهير المنازل والمحالات وأماكن التواجد باستمرار.

مستجدات أزمة كورونا
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

3032 إصابة بـ"كورونا"

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
بعد الحجر الصحي.. توفير ماكينات ATM متنقلة للمواطنين بكفر جعفر بالغربية
بعد الحجر الصحي.. توفير ماكينات ATM متنقلة للمواطنين بكفر جعفر بالغربية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كفر جعفر الفجر الغربية الحجر الصحي

أخبار تهمك

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ ساعة و 23 دقيقة

أستاذ سموم يوضح الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك ويوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ ربع ساعة

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد في ملف رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ يوم

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعتين

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مهم لوزير التعليم بشأن شكاوى صعوبة استخدام التكنولوجيا في إجراء البحث

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 4 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن الأسد التوجولي "لابا كودجو" صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و نصف

فايلر يحسم موقف الثلاثي المعار

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

06:07 م

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

03:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم