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أغلي 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:26 م
أغلي 10 صفقات في تاريخ كرة القدم
أغلي 10 صفقات في تاريخ كرة القدم
علاء خليف
يتربع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على قائمة أغلي الصفقات في تاريخ كرة القدم، بعدما انتقل لصفوف النادي الباريسي قادمًا من برشلونة الإسباني عام 2017 في صفقة قياسية كلفة خزينة باريس 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الفريق الكتالوني.

ويأتي المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في المرتبة الثانية بقائمة الصفقات التاريخية في عالم الساحرة المستديرة، حيث انتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي موسم 2018 / 2019 قادمًا من موناكو مقابل 145 مليون يورو.

وضمت قائمة المتربعين على عرش الصفقات الأغلي في تاريخ كرة القدم، صفقة انتقال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي إلي برشلونة الإسباني موسم 2017 / 2018 مقابل 145 مليون يورو، كذلك انتقال البرتغالي جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي إلي أتليتكو مدريد مقابل 126 مليون يورو.

وجاء الفرنسي عثمان ديمبلي في المركز الخامس ضمن أغلي الصفقات في كرة القدم، حيث انتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلي برشلونة الإسباني موسم 2017 / 2018 مقابل 125 مليون يورو، يليه مواطنه الفرنسي أنطوان جريزمان والذي انتقل من أتليتكو إلي برشلونة مقابل 120 مليون يورو.

أما سابع أغلي الصفقات في عالم الساحرة المستديرة، صفقة إنتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلي يوفنتوس الإيطالي موسم 2018 / 2019، مقابل 117 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثامنة صفقة إنتقال الفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس إلي مانشستر يونايتد موسم 2016 / 2017 مقابل 117 مليون يورو.

تضم قائمة الأغلى في تاريخ الكرة العالمية ايضًا، الويلزي جاريث بيل الذي يحتفظ بالمركز التاسع في القائمة بعد انتقاله من توتنهام هوتسبير إلي ريال مدريد موسم 2013 / 2014 مقابل 101 مليون يورو، أما في المركز العاشر يأتي البلجيكي ايدين هازارد بعد انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلي الريال مقابل 100 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة أغلي 10 صفقات في تاريخ كرة القدم تغييرات خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين وتنافس الأندية للفوز بخدمات نجوم الساحرة المستديرة، حيث يتوقع تحطيم بعض الأرقام الموجودة بالقائمة وتغيير الترتيب خلال سوق الإنتقالات القادم.

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نالدو أغلي 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

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