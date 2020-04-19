أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة التموين.. خصومات 25 %

مع اقتراب شهر رمضان يقبل الناس على شراء الياميش كأحد أبرز المأكولات في هذا الشهر وأهم مظاهر الاحتفاء بقدومه، لذلك نستعرض أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمراكز التجارية الشهيرة.





أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق





سعر قمر الدين السوري 400 جرام 30 جنيهًا مصريًا.

سعر قمر الدين المصري 21 جنيهًا مصريًا.

سعر جوز الهند يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا مصريًا.

سعر البلح المجفف يتراوح من 20 جنيهًا مصريًا لـ 30 جنيهًا مصريًا.

سعر القراصيا المستوردة 75 جنيهًا مصريًا.

سعر عبوة التين السوري 35 جنيهًا مصريًا.

سعر البندق المقشر 160 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو عين الجمل المقشر 190 جنيهًا مصريًا.

سعر اللوز الغير مقشر 100 جنيهًا مصريًا.

سعر اللوز المقشر 190 جنيهًا مصريًا.

سعر الزبيب الإيراني 100 جنيهًا مصريًا.

سعر الزبيب المصري الفاخر 80 جنيهًا مصريًا.

سعر جوز الهند 80 جنيهًا مصريًا.

سعر التمر هندي المجفف 45 جنيه لـ اللفة الواحدة.





أسعار ياميش رمضان فى كارفور





أعلى سعر 275 جنيهًا لكيلو الكاجو.

الزبيب المصرى من 30 لـ35 جنيهًا للكيلو جرام.

الزبيب المستورد بـ50 و 60 و 70 و 80 جنيهًا للكيلو جرام.

المشمشية من 60 حتى 110 جنيهات للكيلو.

التين بـ20 جنيهًا للقرص 300 جرام، والكيلو 60 جنيهًا.

التين السورى من 100 لـ130 جنيهًا للكيلوجرام.

القراصيا تبدأ من 60 لـ80 جنيهًا.

المكسرات بالقشر «بندق ولوز وعين جمل» بـ100 جنيه للكيلو.

المكسرات المقشرة من 200 لـ240 جنيهًا للكيلو.

قمر الدين من 8 لـ 10 جنيهات لـ اللفة.

قمر الدين السورى من 25 لـ35 جنيهًا للفة.

كيلو السودانى مكسرات من 24 جنيهًا لـ30 جنيهًا.

جوز الهند الخشن من 45 لـ50 جنيهًا للكيلو.

التمر هندى من 15 لـ 30 جنيهًا لـ اللفة.

البلح المعلب يبدأ من 15 جنيهًا للعلبة.









أسعار الياميش فى المجمعات الاستهلاكية





التين السورى زنة 300 جرام بسعر 25 جنيها، ولفة قمر الدين السورى 30 جنيها، ولفة قمر الدين المصرى بـ 26 جنيها، وكيلو الكاجو بـ 230 ، وكيلو الفستق المحمص 285، وكيلو القراصيا 55.





وأضافت، أنه تم طرح كيلو المشمشية التركى بسعر 85 جنيها، والزبيب الإيرانى 80 وخروب مجروش 25 وتمر هندى 1300 جرام بسعر 20 جنيها.





كيلو الكركديه بسعر 50 جنيها، والبلح زنة 700 جرام 15، والبلح زنة 1400 جرام 30 وبلح 400 جرام 8 جنيهات.

















استهلاك المصريين من الياميش





قال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، إن استهلاك المصريين من الياميش سنويًا يصل لـ 50 مليون دولار، مضيفًا: "هذه السلع لم تتأثر بكورونا، لأنه تم التعاقد على الكميات المطلوبة، ووصلت هذه الكميات في شهر يناير وفبراير الماضيين بالفعل".

وأضاف أن أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم حدثت بعد انتهاء كافة التعاقدات على استيراد ياميش رمضان للعام الحالى 2020، لافتا إلى أن هناك وفرة في المعروض من الياميش من الأنواع المختلفة مثل الزبيب، والبندق، والأراسيا، واللوز، وقمر الدين الذى نستورده من سوريا ولا يوجد أي مشاكل فى الاستيراد من الياميش، لافتا إلى أن أسعار الياميش سيتم تحديدها خلال 20 يوما على الأقل بعد انتهاء دخول باقى الكميات من الموانىء.



