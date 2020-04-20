"مسجدك في بيتك".. مبادرة "الأوقاف" للصلاة في رمضان

أطلقت دار الإفتاء المصرية، هاشتاج "مسجدك في بيتك"، ووجهت رسالة، الزم بيتك وصلّ مع أسرتك، الالتزام بالقرارات واجب شرعى، أن ما نراه من دعوات بعض الناس للتجمع أعلى سطح المنزل للصلاة جماعة لا يجوز حاليا لأنها تعرض حياة الناس للخطر، وكما حذرت جميع الناس من عمل تجمعات خلال شهر رمضان المبارك لصلاة التراويح.





الالتزام بالتعليمات

وكما أكدت دار الإفتاء، في رسالة للمسلمين قبل شهر رمضان المبارك، جاء فيها: لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالاجراءات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح فى المسجد تمامًا.





وكشفت دار الإفتاء المصرية عن الخوف من صيام شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شددت دار الإفتاء في فتوى، أن مجرد الخوف من الإصابة بفيروس كورونا ليس سببا للإفطار.





خطة الافتاء

وكشفت دار الإفتاء المصرية، خطتها لشهر رمضان المبارك للعام 1441 هجريًا، أعدت دار الإفتاء عدد من الموضوعات شهر الخير، رقق قلبك، مفتى وفتوى في رمضان، فتوى هنية ساعة مغربية، فتوى من نور ساعة سحور، رسالة نور، شمائل نبى الرحمة، أدعية، أحاديث، آداب الصيام، ما يفطر وما لا يفطر، ما يجوز وما لا يجوز.





وأصدرت دار الإفتاء المصرية، طبعة جديدة من "كتاب الصيام"، ويضم الكتاب الكثير من أحكام الصيام، والمعاملات والأحكام الشرعية في شهر رمضان للعام 1441 هجريًا، وعيد الفطر المبارك.





ويقدم كتاب الصيام الجديد الفتوى للمسلمين بأسلوبٍ عصرى يتوافق مع مستحدثات عصرنا فى أمور حياتنا المختلفة منها عبادات، وأحوال شخصية، ومعاملات عصرية حلَّت بالمسلمين، ويبين الإجابة بأسلوبٍ شامل ومختصر، يستطيع القارئ المسلم من خلالها فهم الإجابة فهمًا شاملًا.





كأني اعتمرت

وأطلقت دار الافتاء حملة (كاني اعتمرت) لدعوة المعتمرين الذين منعتهم الظروف هذا العام عن أداء عمرة رمضان لكي يتصدقوا بتكلفة العمرة، أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الظروف منعت كثير من المصريين من العمرة هذا العام بسبب فيروس كورونا.





وأضاف شوقي، أن الأعداد المعتمرين في رمضان هذا العام 800 ألف، أن تكلفة العمرة ما يقرب من 3 مليارات جنيه، أنه أطلق مبادرة يتمني من الله أن تنتشر من خلال التبرع بهذا المبلغ إلى الدولة أو أعمال الخير لمواجهة فيروس كورونا





وأكد المفتي، من ينوى العمرة هذا العام له يتبرع بقيمتها للفقراء والمتضررين من العمالة اليومية بعد ما قررت السلطات السعودية تأجيل العمرة، أن التصدق في وقت الأزمات وفك كربات المحتاجين أعلى للثواب عند الله سبحانه وتعالى.





تعجيل الزكاة

وكشفت دار الإفتاء المصرية، أنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الأوقات التي تمر بها مصر وبلاد العالم بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا"، لدعم الفقراء وسد الفاقة، وإعمال المصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة.





وأضافت الدار، في فتوى، هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى، إظهارا للدعم في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة يكون في هذه الحالة أعظم بسبب تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين





وأشارت الفتوى، أن الأصل في الزكاة هو مصلحة الفقراء وفاقة المحتاجين حتى يتحقق المقصد التكافل الاجتماعي، ويحصل الاكتفاء الذاتي، وتظهر العدالة المجتمعية، وتقل الفوارق الطبقية، وتحل المشكلات الاقتصادية، وتزداد زيادة الإنتاج وتضعف البطالة؛ فتتقدم أحوال الأمم والشعوب



