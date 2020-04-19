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في لقائها الأخير.. سعاد حسني تزيح الستار عن سبب بعدها عن الفن

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:42 م
سعاد حسني
سعاد حسني
روان هيثم
كشفت سندريلا الشاشة المصرية الفنانة سعاد حسني عن عشقها للفن قائلة: "الفن بالنسبة لي الحياة وبمارسوا كأنه حقيقة وليس مجرد تمثيل وفي الفترة دي غيبت عن الفن عشان حسيت اني معنديش حقيقة أقدمها".

وتابعت خلال لقائها الأخير قائلة: "مكنش عندي قوة اني أقدم عمل خصوصا اني جسمانيا كنت تعبانة جدا والمهم أن الانسان يكون حقيقي في مشاعره في التمثيل ويحافظ على أدواره".

وأضافت قائلة: "وغضبانة من بعض الأفكار الصغيرة اللي بتضيع أفكار حلوة كتيرة وممكن البعض يشوفها حاجة مش مستاهلة لكن هي في نظري كبيرة وتستاهل وزعلت شوية لكن نسيت بقا وخلاص".

واختتمت حديثها قائلة: "المسألة مش مسألة توقع لكنها مسألة اقتناع بشئ وده تكويني وطبيعتي وبحس اني لا أعمل حاجة صح يا بلاش أنا حتى في البيت كدة مش في التمثيل بس يا يكون العمل مظبوط يا اما أتوتر ولا أكملوا".

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