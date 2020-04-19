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انتهاء صرف معاش إبريل لمستفيدي "كرامة".. والصرف لـ 14,895 مستحق بالغربية

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتهاء صرف معاشات شهر أبريل لمستفيدي كرامة، موضحًا أنه تم الصرف اليوم الأحد لـ 14،895 مستحق بمدن ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم توفير 177 منفذ لصرف المعاشات، تضم 19 مدرسة الي جانب 158 مكتب بريد بمدن ومراكز المحافظة، حيث من المقرر أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل يومي الثلاثاء والأربعاء (21، 22) من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثالثة مساء.

أشار المحافظ، الي اتباع كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عملية الصرف وتوفير خيام ومقاعد علي مسافات متباعدة، الي جانب التعقيم والتطهير المستمر لكافة المنافذ بهدف منع الزحام والحد من التجمعات، وتفاديًا لانتشار الفيروس.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

3032 إصابة بـ"كورونا"

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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