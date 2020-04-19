بعد حسم موقف أحمد رفعت.. لاعبين معارين ينتظروا قرار كارتيرون

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف اللاعبين المعارين خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لعودة بعضهم والإستفادة من إدخال الأخرين الذى يحتاج لخدماتهم، فى صفقات تبادلية.





ويُعد أبرز اللاعبين العائدين خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، هو أحمد رفعت صانع العاب الفريق المُعار لصفوف الاتحاد السكندري والذى قرر نادي الزمالك عودة اللاعب الفترة القادمة.



