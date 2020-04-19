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بعد حسم موقف أحمد رفعت.. لاعبين معارين ينتظروا قرار كارتيرون
الأحد 19/أبريل/2020 - 07:43 م
محمد جمال
يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف اللاعبين المعارين خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لعودة بعضهم والإستفادة من إدخال الأخرين الذى يحتاج لخدماتهم، فى صفقات تبادلية.
ويُعد أبرز اللاعبين العائدين خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، هو أحمد رفعت صانع العاب الفريق المُعار لصفوف الاتحاد السكندري والذى قرر نادي الزمالك عودة اللاعب الفترة القادمة.
بينما هناك الثنائي الأجنبي رزاق سيسه المُعار لفريق الاتحاد السكندري وحميد أحداد لاعب الرجاء المغربي ومعروف يوسف لاعب المقاولون العرب ومحمد أشرف روقة لاعب طلائع الجيش والذى مازال موقفهم لم يًحسم حتي الأن خاصة بعد دراسة اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى تقليص عدد الأجانب.