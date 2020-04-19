ماغي بو غصن ووسام صباغ وكارلوس عازار الأكثر مشاهدة عبر نتفلكس

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أعلنت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن دخول فيلم ولعانة ضمن قائمة العشر أفلام الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفليكس.



وأعرب نجوم العمل عن سعادتهم بهذا الخبر وأبرزهم الفنان وسام صباغ والفنان كارلوس عازار، حيث أعربا عن سعادتهما بذلك من خلال التعليق على تغريدة ماغي عبر موقع التغريدات تويتر.



جدير بالذكر أن الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: إيلي فؤاد حبيب وﺗﺄﻟﻴﻒ: كلود صليبا ومن بطولة كوكبة من النجوم وهم: ماغي بوغصن كارلوس عازار شكران مرتجى وسام صباغ ريتا متري رؤى حسامي.



