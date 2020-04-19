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إنتر ميلان يستهدف ضم نجم بايرن ميونيخ هذا الصيف

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
يستهدف مسئولو نادي إنتر ميلان الإيطالي ضم نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد مع انطونيو كونتي مدرب الفريق.

ووفقا لتقارير إيطالية حسب صحيفة "‏لاجازيتا ديلو سبورت"، إن توليسو لاعب خط وسط البايرن أحد أهم المرشحين لتدعيم خط وسط النيراتزوري في الصيف.

وبعتبر توليسو واحدًا من الأسماء التي يتمناها بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر في الفريق، ويحظى لاعب بايرن بأفضلية على حساب فيدال داخل إنتر ميلان بسبب عمره وتنوع استخداماته داخل الملعب.

ولا يشارك توليسو مع فريق بايرن ميونيخ هذا الموسم بشكل اساسي، حيث يعتمد هانسي فليك مدرب الفريق على تياجو ألكانتارا وجوريتزيكا ومارتينيز في الوسط.

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