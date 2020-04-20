"لا دواء لكورونا حاليا".. أبرز تصريحات مستشار الرئيس للصحة

يحرص الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، منذ تعيينه، على التواصل مع المواطنين، من خلال الإدلاء بتصريحات صحفية، ومداخلات هاتفية، لتوجيه رسائل توعية للمصريين، خاصة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ودائمًا يُطالب تاج الدين، المواطنين، بالحرص الشديد والالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فى ظل تأكيده على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تصب في مصلحة المواطنين.





وتستعرض الفجر أبرز تصريحات مستشار الرئيس للصحة:-





لا يوجد دواء لـ كورونا

ويأتي حديث الدكتور عوض تاج الدين، عن صحة التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد، كأبرز تصريحاته، حيث قال نصًا: "حتى اللحظة لا يوجد عقار ضد هذا الفيروس وكل المحاولات الحالية تعتمد على استخدام عقارات قديمة"، مُشيرًا إلى أن العقار الذي جربته الصين (أفيجان) وهو أصله ياباني صنع عام 2014 ويتداول كدواء هناك ضد الإنفلونزا العادية.





وأضاف مستشار الرئيس، أنه من المعروف أن فترة حضانة المرض تمتد حتى 14 يوما وقد تطول في بعض الحالات ولكن بالنسبة لهذا العقار فبعد التجارب الإكلينيكية تبين أن هذا العقار يقصر فترة الحضانة إلى 4 أيام، حسبما قال الصينيون، موضحا أن الأمر الثاني وفقا لتجارب الصين أن الحالات الشديدة أو الشديدة جدا التي دخلت الرعاية المركزة تحقق نتيجة أفضل باستخدام هذا العقار.





وتابع بأن هذا الدواء أتينا به ونقوم باختباره، وبدأنا اختباره تقريبًا على 50 مريضًا في عدد من المراكز الطبية، لمعرفة هل له تأثير أم لا، لافتا إلى أنه لم يقل أحد إنه يعالج الفيروس، ولكن نجربه من أجل رصد التأثير الإكلينيكي على المرضى الذي يعانون من هذا الفيروس، وأضاف أن بروتوكول العلاج الذي ينفذ بمصر هو المطبق في كل دول العالم ويحقق نتائج.





أُطالب المصريين بالالتزام

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، على ضرورة الحرص الشديد والالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطنين.





وشدد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، على أنه لا يجب التراخى، لأن العدد زاد بالأمس، وما زلنا نسير في المنحنى الأفقى، ونتمنى ألا يحدث زيادة رأسية في الأعداد، مؤكدا أن الدولة تقوم بما عليها ويجب أن نلتزم بشدة حتى نقى أنفسنا.





تاج الدين: نظافة عامة.. دون كحول

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، من خلط الكلور بالكحول، كونه يؤثر على مرض الأجهزة التنفسية وتحدث أزمات لهؤلاء الأشخاص المرضى، مُضيفًا أن النظافة العامة مطلوبة مع استخدام الكحول بتركيز محدد، وذلك بهدف تعقيم اليدين.





مستشار الرئيس: لكل مرحلة قرارات

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن اتخاذ الدولة للقرارات الإجراءاية، وفرض حظر التجول تدريجيًا، لم يأت دفعة واحدة لأن فيروس كورونا يسير وفقًا لمراحل.





وأضاف، أن كل مرحلة لانتشار الفيروس المستجد يصحبها أعباء اقتصادية واجتماعية وعائلية، تمس فئات كثيرة من المجتمع، متابعًا أن في هذه المرحلة الزمنية من عمر وصول الفيروس «دخلنا في وقت يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة».



