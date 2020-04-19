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الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أثار الجزائري بغداد بونجاح نجم نادي السد القطري حالة كبيرة من الجدل من جديد بشأن انضمامه لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى وجود رغبة لدى النادي الأهلي في التعاقد مع بونجاح في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

 

وقام أحد المتابعين بتخير بغداد بين الزمالك أو الأهلي عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" ليختاراللاعب النادي الأحمر كما ذكر محمد أبو تريكة نجم النادي السابق.

 

وقد شارك بغداد بونجاح في 21 مباراة حتى الآن مع نادي السد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 17 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

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