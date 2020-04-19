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عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في أمريكا عتبة الـ 40 ألف حالة

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
الفجر

تجاوزت الحصيلة العامة لوفيات الولايات المتحدة الأمريكية المسجلة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ، اليوم الأحد، حاجز 40 ألف حالة، كما تجاوز عدد الإصابات لـ 755 ألف إصابة.

وحتى الوقت الحالي من اليوم، سجلت في الولايات المتحدة، حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، 755162 إصابة مؤكدة بالفيروس بينها 40109 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات والإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,359 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 162 ألف حالة وفاة، وأكثر من 606 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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