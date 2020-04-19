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بدون رونالدو.. جيرارد يختار تشكيلته المثالية في التاريخ

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:57 م
رونالدو وجيرارد
رونالدو وجيرارد
وكالات
اختار أسطورة نادي ليفربول، الدولي الإنجليزي السابق، ستيفن جيرارد، فريقه المثالي، الذي مزج فيه بين لاعبين معتزلين وآخرين مازالوا ينشطون في ملاعب كرة القدم.

وفاجأ جيرارد (39 عاما)، الجميع بعدم ضم تشكيلته أي لاعب من نجوم ليفربول السابقين أو الحاليين، باستثناء المدافع أندي روبرتسون، كما استبعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد اختار جيرارد، وهو المدير الفني الحالي لغلاسغو رينجرز الاسكتلندي، اللعب بطريقة 4-2-3-1، وجاءت تشكيلته المثالية كالتالي:

في حراسة المرمى: السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

في خط الدفاع: الاسكتلندي أندي روبرتسون (ليفربول) - والبلجيكي فينسنت كومباني (معتزل)- والسنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي) - والبرازيلي كافو (معتزل).

في خط الوسط: الألماني توني كروس (ريال مدريد)- والإيرلندي روي كين (معتزل)- والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)- والإيطالي أليساندرو ديل بييرو (معتزل)- والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

في خط الهجوم: الايفواري ديدييه دروغبا (معتزل).

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