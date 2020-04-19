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هالاند ينضم لماركو ريوس في حملة "ساعد بلدتك"

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:01 م
هالاند ينضم لماركو ريوس
هالاند ينضم لماركو ريوس
وكالات
شارك هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، في المبادرة التي دشنها الدولي الألماني ماركو ريوس تحت عنوان "ساعد بلدتك" ، التي تهدف لدعم الشركات المحلية خلال أزمة فيروس كورونا.

وكتبت المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي :"سعداء للغاية لوجود داعم آخر لمدينة دورتموند وهو إرلينج هالاند. شكرا لتواجدك ومساعدتك".

وتواجد هالاند في مدينة دورتموند منذ عدة أشهر بعدما انضم للفريق في يناير الماضي قادما من سالزبورج.

وبدأ ريوس، قائد دورتموند، وزوجته سكارليت، المبادرة كرد فعل لتفشي وباء فيروس كورونا بالتبرع بمبلغ 500 ألف يورو (544 ألف دولار) في مارس.

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