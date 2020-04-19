هالاند ينضم لماركو ريوس في حملة "ساعد بلدتك"

شارك هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، في المبادرة التي دشنها الدولي الألماني ماركو ريوس تحت عنوان "ساعد بلدتك" ، التي تهدف لدعم الشركات المحلية خلال أزمة فيروس كورونا.

شارك هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، في المبادرة التي دشنها الدولي الألماني ماركو ريوس تحت عنوان "ساعد بلدتك" ، التي تهدف لدعم الشركات المحلية خلال أزمة فيروس كورونا.