أسعار الرنجة والفسيخ.. الرنجة من 35 جنيه وأنت طالع

أسعار الفسيخ والرنجة اليوم





ننشر أسعار وأنواع الفسيخ والرنجة في الأسواق في اللحظات الأخيرة قبل أعياد شم النسيم، التي تتميز بطابع خاص عند المصريين، سواء من حيث الطقوس التي يمارسها المصريين أو من حيث الماكولات الشهيرة التي يحصر الكثيرين على تناولها خلال هذه الفترة والتي من أشهرها الأسماك المملحة بأنواعها ( الرنجة والفسيخ والسردين، ونستعرض من خلال ما يلي أسعار الرنجة والفسيح في الأسواق والمحلات التجارية الكبري، بالإضافة إلى الخصومات المطروحة عليها.









أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق





كيلو الفسيخ سعره 100 جنيه

الرنجة حسب الحجم تبدأ من 33ج إلى46ج للكيلو الواحد

وكيلو السمك البوري يتراوح بين 40 ج إلى 45ج

السمك البلطي يتراوح بين 20 ج إلى 24 ج

سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 400 جرام.. 130 جنيها.

برطمان فسيخ بوري جزال 750 جراما.. 180 جنيها.

برطمان ملوحة أسواني مخلي 750 جراما.. 160 جنيها.

بطارخ بلدي من 1200 إلى 1450 جنيها للكيلو.

فسيخ بوري ترواح من 150 إلى 180 جنيها للكيلو.

رنجة هولندي من 50 إلى 65 جنيها للكيلو.

علبة فسيخ فيليه 400 جرام.. 95 جنيها.

علبة فسيخ فيليه 750 جراما.. 190 جنيها.

علبة ملوحة 450 جراما ب 80 جنيها.

علبة سردين 500 جرام ب45 جنيها.

علبة انشوجة فيليه 250 جراما ب 30 جنيها.

برطمان رنجه فيليه 500 جرام ب38 جنيها.

برطمان بطارخ رنجة 350 جراما ب 32 جنيها.

برطمان بطارخ فسيخ 200 جرام ب 50 جنيها.

برطمان بطارخ بلدي 200 جرام ب 150 جنيها.

برطمان فسيخ بوري مخلي 300 جرام ب 100 جنيه.

برطمان فسيخ بوري جزل 400 جرام ب 100 جنيه.

برطمان ملوحة أسواني مخلي 300 جرام ب 55 جنيها.

برطمان ملوحة أسواني بيبي 400 جرام ب 35 جنيها.

برطمان سردين مغربي مخلي 400 جرام ب 55 جنيها.

برطمان رنجة هولندي سوبر 750 جراما ب 90 جنيها.

برطمان بطارخ هولندي 600 جرام ب 75 جنيها.





أسعار الفسيخ والرنجة في كارفور





تُقدم كارفور رنجة فيليه فاكيوم من النوع الممتاز بسعر العرض للكيلو بمناسبة شم النسيم 124.95 جنيه وذلك بدل سعر 149.95 جنيه وذلك بمعدل خصم 13%.

كما تُقدم كارفور لشم النسيم سردين فائق الجودة فاكيوم مُملح باحترافية بسعر 49.95 جنيه للكيلو بدل سعر 74.95 جنيه بمعدل خصم 33%.

وتٌقدم كارفور رنجة سوبر جامبو بعروض شم النسيم 2020 سعر الكيلو 32.95 جنيه بدل سعر 39.95 جنيه بمعدل 17%.

وعن الفسيخ الفاكيوم عالي الجودة تجد الكيلو في كارفور بسعر مُميز جداً عند 109.95 جنيه بدل سعر 139.95 جنيه بمعدل خصم 21%.

وبخصم 14% للكيلو قدمت كارفور بعروض شم النسيم كيلو فسيخ سوبر بسعر خاص 149.95 جنيه بدل سعر 174.95 جنيه.