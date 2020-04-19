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مابين الفتاة الجميلة والشقية والمظلومة.. أدوار تألقت فيها سندريلا الشاشة المصرية

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:00 م
سعاد حسني
سعاد حسني
ولاء عبد الناصر
لقبت بسندريلا السينما المصرية، وأسعدت العالم بفنها العظيم وأدوارها المميزة في كافة الأدوار الكوميدية والرومانسية والاجتماعية والدراما التليفزيونية، حيث قدمت أكثر من 80 فيلماً على مدار ثلاثة عقود، ومازالت هذه الأفلام راسخة في عقول وقلوب محبيها.


وفي هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" أبرز أفلام سعاد حسنى:


1- "إشاعة حب"

يعد فيلم "إشاعة حب" من الأفلام الكوميدية الرومانسية الأكثر شهرة في تاريخ السينما المصرية حيث تألقت فيه السندريلا مع الفنان الراحل "عمر الشريف"ولعبت فيه دور "سميحة" وهى الفتاة الجميلة التي تقع في حب شخصية "شريف" بعد شعورها بالغيرة.


2- "القاهرة 30":

جسدت في هذا الفيلم شخصية "إحسان"، وهى فتاة فقيرة تضطر للتضحية بحبها، من أجل توفير حياة أفضل لنفسها ولعائلتها، وتعتبر هذه الدراما من أروع الأفلام المبنية على رواية "القاهرة 30" لأديب نوبل "نجيب محفوظ".


3_"الزوجة الثانية":

هو نوع من أنواع الدراما الاجتماعية تألقت فيه "سعاد حسني" مع الفنانين "شكري سرحان وصلاح منصور"، حيث لعبت فيه دور إمرأة تدعى "فاطمة"، تعيش في بلدة ريفية وتجبر على الطلاق من زواجها حتى يتزوجها العمدة الغني المستبد المسيطرعلى القرية.


4_ "صغيرة على الحب":

تألقت فيه سعاد حسني في هذا الفيلم أمام النجم الراحل "رشدي أباظة"، حيث ظهرت في الفيلم بدورين في آن واحد منهما دور ممثلة شابة تطمح أن يكتشفها مخرج سينمائي شهير والآخر طفلة، وهذا الفيلم يعد من نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية.


5_ "خلي بالك من زوزو":

نال هذا الفيلم شهرة واسعة وقدّم بعضاً من أشهر الأغاني في تاريخ السينما المصرية حيث لعبت فيه سعاد حسني دور طالبة جامعية تدعى "زوزو" تكافح من أجل إخفاء مهنتها كراقصة عن عيون المجتمع.




6- "غروب وشروق" :
لعبت فيه دور إمرأة شابة تدعي "مديحة" تكافح من أجل الحصول على استقلاليتها وسط سيطرة والدها على حياتها، واستطاعت أن تبهرنا بدورها كعادتها أمام الفنان الراحل رشدي أباظة.

7-"على من نطلق الرصاص":

قدمت سعاد حسني هذا الفيلم مع الفنان 'محمود ياسين"، وقامت بدور فتاة شابة تدعى "تهانى"، تقع في مشكلات مع رئيسها الذي يعتبر مسؤولاً فاسداً في الشركة.

8- "زوجتي والكلب"

استوحت هذه الدراما أحداثها من رواية "شكسبير"الشهيرة "عطيل"، حيث لعبت دور المرأة التي تتملكها الشكوك حول خيانة زوجها، وشاركها الفنان نور الشريف في هذا الفيلم.

9-"موعد على العشاء":

هذه الدراما التى جمعت بين عملاقي الشاشة: "سعاد حسني"، و"أحمد زكي"، حيث لعبت دور امرأة تدعى "نوال" تحاول الهرب من سيطرة زوجها السابق وغيرته بعد دخولها في علاقة جديدة.


10- "المشبوه"

وأخيراً أبهرتنا "سعاد" هنا مع الزعيم "عادل إمام" حيث لعبت دور إمرأة شابة تدعى "بطة" تقع في حب لص وكلٌ منهما يحاول الهرب من ماضيه وبدء حياة أفضل.

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